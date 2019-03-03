Дитятьев не помог Краковии спастись в результативной перестрелке с Плоцком

Состоялся очередной поединок поединок 24-го тура польской Екстраклясы Плоцк – Краковия.

Чемипонат Польши, 24-й тур

Плоцк – Краковия – 3:2

Голы: Кусвик, 23, Борисюк, 49, Фурман 90+2 (пен.) – Айрам, 59 (пен.), Пищек, 71

Удаление: Дзвигала, 58, Стефанчик, 87

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Уже к 50-й минуте хозяева оформили для себя комфортное преимущество в 2 мяча, но Краковия не собиралась просто так сдаваться и смогла отквитать два гола, воспользовавшись численным преимуществом. После 87-й минуты Плоцк уже играл вдевятером и даже с такими кадровыми проблемами смог дожать соперника в конце матча.

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев провел на поле весь матч, но сумел "отличиться" только желтой карточкой.

После поражения Краковия находится на 6-й строчке турнирной таблицы Екстраклясы, Плоцк – 15-й.

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