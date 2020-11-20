"Ситуація в команді зараз справді важка – багато травмованих та інфікованих коронавірусом гравців. У тренерського штабу залишився обмежений вибір футболістів, але ми вирішили не просити про перенесення матчу, а грати на виїзді з тими, хто здоровий і може вийти на поле.

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Упевнений, що президент Інгульця Олександр Поворознюк не відмовив би нам в перенесенні матчу, якби ми попросили про це. В Україні всі вболівають за наші клуби в єврокубках, розуміють, в якій ситуації вони опинилися і наскільки важливо набирати рейтингові очки для нашої спільної скарбнички.

Але, повторюся, ми не розглядали варіант перенесення матчу. Динамо зіграє проти Інгульця на виїзді, а потім розпочне підготовку до матчу з Барселоною", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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