"Тоді деякі ночі використовувались для того, щоб трохи розслабитися і зняти напругу, але ж ніч для професіональних спортсменів нібито створена для відпочинку. Наприклад, Мальдіні був одним із моїх найближчих партнерів, ми ходили на дискотеки, але без алкоголю і куріння.

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Деякі ж перебільшували з випивкою та сигаретами, і коли вони прокидалися вранці та приходили на тренування, то явно були не в ідеальній формі. Не питайте у мене імен. Можу виділити лише двох. Нікола Берті (екс-хавбек Інтера та збірної Італії – прим. Футбол 24) – у нього були чудові вечірки. Я також пам’ятаю ніч у Франції з Крістофом Дюгаррі, який був королем розваг на французькій Рів’єрі", – наводить слова Костакурти Football Italia.

Нагадаємо, захисник кілька років виступав у складі "россонері" разом з Андрієм Шевченком. Легенда Мілана 7 разів ставав чемпіоном Італії та 5 разів перемагав у Лізі чемпіонів.

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