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Директор стадіону Україна пообіцяв здивувати вболівальників

14:20 428 Читать на русском
Директор стадіону Україна пообіцяв здивувати вболівальників
Стадіон Україна / Фото з соцмереж

Директор стадіону Україна Юрій Костюк розповів про стан газону перед матчем УПЛ Карпати – Десна та анонсував сюрприз для львівських вболівальників.

"Поле в хорошому стані. Так, випав перший сніг, але на завтрашній день вже прогнозують сонце. Погода мінлива, тому ми уважно стежимо за прогнозами синоптиків.

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На території стадіону до сих пір проходять відновлювальні роботи. Вирубуємо старі кущі, фарбуємо паркани і стіни. До суботнього матчу і поле, і територія стадіону будуть повністю готові. Крім цього, вже найближчим часом буде оголошено про важливу подію в житті нашого стадіону. На вболівальників чекає приємний сюрприз", – цитує Костюка офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, поєдинок 16-го туру УПЛ Карпати – Десна відбудеться 24 листопада, початок о 14:00.

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Україна16 тур

Карпати - Десна: Субота 24 листопада 2018

Карпати
до матчу
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дн
:
22
год
:
4
хв
Десна
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