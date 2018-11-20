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Директор стадиона Украина пообещал удивить болельщиков

14:23 37 Читати українською
Директор стадиона Украина пообещал удивить болельщиков
Стадион Украина / Фото из соцсетей

Директор стадиона Украина Юрий Костюк рассказал о состоянии газона перед матчем УПЛ Карпаты – Десна и анонсировал сюрприз для львовских болельщиков.

"Поле в хорошем состоянии. Да, выпал первый снег, но на завтрашний день уже прогнозируют солнце. Погода переменчива, поэтому мы внимательно следим за прогнозами синоптиков.

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На территории стадиона до сих пор проходят восстановительные работы. Вырубаем старые кусты, красим заборы и стены. К субботнему матчу и поле, и территория стадиона будут полностью готовы. Кроме этого, в ближайшее время будет объявлено о важном событии в жизни нашего стадиона. Болельщиков ждет приятный сюрприз", – цитирует Костюка официальный сайт Карпат.

Напомним, поединок 16-го тура УПЛ Карпаты – Десна состоится 24 ноября, начало в 14:00.

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Украина16 тур

Карпаты - Десна: Суббота 24 ноября 2018

Карпаты
до матча
3
дн
:
22
час
:
46
мин
Десна
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