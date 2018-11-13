Карпати планують реконструювати стадіон Україна, але не можуть узгодити питання з владою

Львівські Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна і написали відкритого листа до повноправних осіб у Києві та Львові.

"У місті Львові з 1963 року існує Стадіон Україна (за радянських часів – стадіон Дружба). З того ж часу цей стадіон є домашнім стадіоном Футбольного клубу Карпати.

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Ще у 2006 році ТзОВ КПФ Карпати (надалі – ФК Карпати або Клуб) задекларувало намір створити на території Стадіону Україна сучасний футбольний стадіон з необхідними елементами різноманітної інфраструктури. Однак, через різні причини, Клубу до сьогодні не вдається знайти дієве порозуміння з Львівською міською владою стосовно цього проекту.

Нарешті, у 2017 році Виконавчий комітет Львівської міської ради, прийнявши відповідне Рішення, дозволив ФК Карпати розроблення містобудівної документації – детального плану території у районі вул. Липова Алея (до межі парку Снопківський, далі – ДПТ).

На початку жовтня 2018 року, на виконання вищевказаного Рішення та з метою врахування громадських інтересів (для організації і проведення громадських слухань), ФК Карпати було подано до Львівської міської ради (далі – ЛМР) проект ДПТ, виготовлений ліцензованим архітектором, котрим передбачено масштабну реконструкцію Стадіону Україна із створенням сучасного, багатофункціонального, комфортного для усіх користувачів комплексу та, одночасно, – комерційно привабливого об’єкту, що має стати не лише окрасою міста Львова, але і одним з найкращих футбольних тренувальних комплексів країни.

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Однак, на сьогодні підготовка до проведення громадських слухань з розгляду ДПТ відповідальним управлінням ЛМР (Секретаріат ради) фактично зупинена, сам ДПТ (як і інші детальні плани територій, окрім ДПТ Клубу) повернуто до управління архітектури.

В якості аргументації наводиться те, що чинний Порядок проведення громадських слухань (затверджений Постановою Кабінету Міністрів № 555 від 25.05.2011р., далі – Порядок № 555) не в повній мірі відповідає ст. 21 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності у новій редакції відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" від 20.03.2018 р. (введена в дію з 12.10.2018 р.)*2, а Кабінет міністрів України відповідних змін до Порядку № 555 – не вніс.

Звичайно, що виконання приписів законодавства, пов’язаних із стратегічною екологічною оцінкою ДПТ є необхідним, однак ФК Карпати переконаний, що чинна на сьогодні редакція ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", котра доволі детально регулює відповідні питання та чинний Порядок № 555 (звичайно, в тій частині, що прямо не суперечить нормам вищевказаного закону) дозволяють оголошувати проведення і проводити громадське обговорення проекту ДПТ, а Львівській міській раді як органу місцевого самоврядування в подальшому приймати відповідні рішення щодо нього.

ФК Карпати має намір і можливість ефективно вирішувати усі питання, пов’язані як з проходженням формальних процедур, так і в принципі – з реконструкцією Стадіону Україна. Натомість Клуб очікує на аналогічну – партнерську позицію та відповідні наміри від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Переконання про те, що можливість якісного вирішення питань з таким необхідним для українського професійного футболу покращенням інфраструктури професійних футбольних клубів (з урахуванням до прикладу досвіду Швейцарії перед чемпіонатом Європи 2008 року, коли найкращі стадіони були створені спільно з комерційними центрами та на умовах державно-приватного партнерства), поділяє також і сьогоднішнє керівництво Об’єднання професіональних футбольних клубів України Прем’єр-ліга.

Виходячи з викладеного, прошу Вас, як Віце-прем'єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України забезпечити видання профільним міністерством необхідних роз’яснень для Львівської міської ради як органу місцевого самоврядування*3 (а за потреби – внесення відповідних змін до Порядку № 555), вказати на неприпустимість зволікання з виконанням органом місцевого самоврядування відповідних функцій у сфері містобудівної діяльності, порядок яких визначено Законом та забезпечити у такий спосіб прийняття ним рішень, спрямованих на узгодження містобудівної документації у встановленому порядку", – йдеться у відкритому листі на офіційному сайті Карпат.