"Навіть мова про це не йде. З жодним артистом ми навіть не обговорювали умови співпраці. Якісь символічні добові, оплата проживання у готелі та харчування, перельоти та переїзди – так. Транспортування техніки – так. Але жодних гонорарів і жодних виплат не було. Нема такого артиста, який хоча б встиг про це подумати.

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Багато хто сам телефонував і питав, що у нас далі, і казали, що приїдуть. Це і Тіна Кароль, і Джамала, і Настя Каменських, і Мішель Андраде, і Надя Дорофєєва, і Руслана – переможниця Євробачення, хор Верьовки, Інна Грицаєнко, "Казка", "М'ята", Катерина Павленко та інші. "Океан Ельзи" в Берліні на концерті і навіть всесвітньо відомі "Kadebostany" та Крейг Едді, що співали у Ліверпулі.

Крім артистів, зі мною ще їхала технічна команда з 15-17 людей. Теж всі без гонорарів. Це режисери, продюсери, постановники. Всі без гонорарів, бо ми робимо спільну справу", – сказав Радуцький в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, Динамо в рамках 6-го туру УПЛ зіграє з Рухом. Початок зустрічі о 17:00.

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