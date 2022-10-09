"Даже речь об этом не идет. Ни с одним артистом мы даже не обсуждали условия сотрудничества. Какие-то символические суточные, оплата проживания в отеле и питания, перелеты и переезды – да. Транспортировка техники – да. Но никаких гонораров и никаких выплат не было. Нет такого артиста, который хотя бы успел об этом подумать.

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Многие сами звонили и спрашивали, что у нас дальше, и говорили, что приедут. Это и Тина Кароль, и Джамала, и Настя Каменских, и Мишель Андраде, и Надя Дорофеева, и Руслана – победительница Евровидения, хор Веревки, Инна Грицаенко, "Казка", "Мята", Екатерина Павленко и другие. "Океан Эльзы" в Берлине на концерте и даже всемирно известные "Kadebostany" и Крейг Эдди, которые пели в Ливерпуле.

Кроме артистов, со мной еще ехала техническая команда из 15-17 человек. Тоже все без гонораров. Это режиссеры, продюсеры, постановщики. Все без гонораров, потому что мы делаем общее дело", – сказал Радуцкий в интервью Tribuna.

Напомним, сегодня, 9 октября, Динамо в рамках 6-го тура УПЛ сыграет с Рухом. Начало встречи в 17:00.

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