Директор академії Динамо розповів, як функціонує команда в умовах карантину

Керівник дитячо-юнацької школи Динамо Олександр Іщенко розповів, в якому режимі працює школа.

"Як тільки буде дозволено тренуватися в командах і перебувати дітям в колективі (у нас групи по 23 особи, а в цілому, на базі на Нивках проживає 54-62 людини з різних регіонів), ми їх зберемо. Якби це сталося, наприклад, завтра, ми б пішки і босоніж прибігли б на базу – і футболісти, і тренери.

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Контактуємо з хлопцями в тому ж режимі, що і раніше. Сподіваємося на послаблення умов карантину з 11-го травня і переходимо на новий етап. Безумовно, ми розуміємо, наскільки гравцям важко морально, втім, як і нам всім, адже ні у кого немає досвіду, як поводитися в такій ситуації, адже ні з чим подібним ми ніколи раніше не стикалися.

Два фахівця, які працюють в нашій школі – Рамон і Гільєрме – також активно беруть участь в організації занять, розробці конспектів. Словом, ми намагаємося робити все, щоб вийти з цієї вимушеної паузи, пов'язаної з карантином, з найменшими втратами. Звичайно, ніщо не замінить передматчеву підготовку або самої гри, але наше завдання полягає в тому, щоб зменшити негативний вплив обставин, що склалися. Даємо дітям і їхнім батькам психологічну та методичну інформацію, щоб вони відчували себе потрібними", – цитує Іщенка прес-служба Динамо.

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