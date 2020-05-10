Директор академии Динамо рассказал, как функционирует команда в условиях карантина

Руководитель детско-юношеской школы Динамо Александр Ищенко рассказал, в каком режиме работает школа.

"Как только будет разрешено тренироваться в командах и находиться детям в коллективе (у нас группы по 23 человека, а в целом, на базе на Нивках проживает 54-62 человека из разных регионов), мы их соберем. Если бы это произошло, например, завтра, мы бы пешком и босиком прибежали бы на базу – и футболисты, и тренеры.

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Контактируем с ребятами в том же режиме, что и раньше. Надеемся на ослабление условий карантина с 11 мая и переходим на новый этап. Безусловно, мы понимаем, насколько игрокам тяжело морально, впрочем, как и нам всем, ведь ни у кого нет опыта, как вести себя в такой ситуации, ведь ни с чем подобным мы никогда раньше не сталкивались.

Два специалиста, которые работают в нашей школе – Рамон и Гильерме – также активно участвуют в организации занятий, разработке конспектов. Словом, мы стараемся делать все, чтобы выйти из этой вынужденной паузы, связанной с карантином, с наименьшими потерями. Конечно, ничто не заменит предматчевую подготовку или самой игры, но наша задача состоит в том, чтобы уменьшить негативное влияние сложившихся обстоятельств. Даем детям и их родителям психологическую и методическую информацию, чтобы они чувствовали себя нужными", – цитирует Ищенко пресс-служба Динамо.

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