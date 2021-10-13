"В останньому матчі відбору нам потрібно вигравати і, думаю, треба все ж ризикнути – вийти з перших хвилин з двома нападниками. Склад у нас якісний, все нормально, за винятком одного – необхідно повернути в збірну України Маліновського.

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Руслан – гравець неординарний, виступає в Серії А, найкращим там визнається. Розкидатися такими футболістами ми не можемо. Потрібно ввімкнути дипломатію, а не висувати ультиматум. Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Пятов – це кістяк національної команди, на них все тримається.

Нам потрібно боротися до кінця за друге місце. Франція першу позицію нікому не віддасть. Не думаю, що французи втратять очки в матчах з Казахстаном і Фінляндією.

Вважаю, що навіть якщо б ми виграли у Львові у боснійців, все одно доля другого місця вирішувалася б у виїзному поєдинку – в Боснії і Герцеговині. Безумовно, шоста нічия збірної України у відбірковому турнірі – це вже проблема. Я дивився регламент кваліфікації ЧС-2022 – він дуже складний, там непросто буде прорахувати свою вигоду навіть з другого місця. Однак, упевнений, нам необхідно заспокоїтися і розібратися у всьому. У заключному матчі відбору нас чекає фінал, і його потрібно виграти", – резюмував фахівець у коментарі Footboom.

Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. "Синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 9 очок. Далі йдуть фіни (8 пунктів) і боснійці (7 очок), які провели на матч менше.

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