Вінгер Вест Хема – "Лев" матчу проти боснійців, повідомляє офіційний Instagram УАФ.

Україна – Боснія і Герцеговина: InStat визначив найкращого в команді Петракова

Ярмоленко був визнаний найкращим гравцем за підсумками голосування глядачів. Досвідчений виконавець отримав нагороду вдруге поспіль – у поєдинку з Фінляндією (2:1) він теж став "Левом". Саме Ярмоленко відкрив рахунок на 15-й хвилині протистояння зі збірною Боснії і Герцеговини, але його старань виявилося замало для перемоги. Балканці зрівняли рахунок у другій половині та звели матч унічию.

"Синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 9 очок. Далі йдуть фіни (8 пунктів) і боснійці (7 очок), які провели на матч менше.

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