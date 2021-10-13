"В последнем матче отбора нам нужно выигрывать и, думаю, надо все-таки рискнуть – выйти с первых минут с двумя нападающими. Состав у нас качественный, все нормально, за исключением одного – необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского.

Украина – Босния и Герцеговина: болельщики выбрали "Льва" матча квалификации ЧМ-2022

Руслан – игрок неординарный, выступает в Серии А, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не предъявлять ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов – это костяк национальной команды, на них все держится. Нам нужно сражаться до конца за второе место. Франция первую позицию никому не отдаст. Не думаю, что французы потеряют очки в матчах с Казахстаном и Финляндией.

Считаю, что даже если бы мы выиграли во Львове у боснийцев, все равно судьба второго места решалась бы в выездном поединке – в Боснии и Герцеговине. Безусловно, шестая ничья сборной Украины в отборочном турнире – это уже проблема. Я смотрел регламент квалификации ЧМ-2022 – он очень сложный, там непросто будет просчитать свою выгоду даже со второго места. Однако, уверен, нам необходимо успокоиться и разобраться во всем. В заключительном матче отбора нас ждет финал, и его нужно выиграть", – резюмировал специалист в комментарии Footboom.

Напомним, что сборная Украины накануне не удержала победу над боснийцами. "Сине-желтые" занимают 2-е место в группе D квалификации, имея в активе 9 очков. Далее идут финны (8 пунктов) и боснийцы (7 очков), сыгравшие на матч меньше.

ЧМ-2022: плей-офф будет адом для Украины, первые участники Мундиаля, Италия и Испания дрожат, взгляд за пределы Европы