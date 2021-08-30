Ексцентричний форвард Трой Діні після відходу з англійського Уотфорда недовго залишався безробітним і вирішив осісти в Чемпіоншипі.

33-річний нападник став гравцем Бірмінгема, повідомляє офіційний сайт клубу.

Уотфорд несподівано попрощався з багаторічним лідером

Діні уклав із "синіми" 2-річний контракт. Уродженець міста Бірмінгем отримав можливість виступати за улюблений клуб. Діні вболіває за Сіті з дитинства та навіть зробив татуювання з гербом мідлендців на гомілці.

Нагадаємо, що форвард покинув Уотфорд після 11 років на Вікарідж Роуд. Діні перебрався до "шершнів" у серпні 2010-го з Волсолла. У складі команди з передмістя Лондона він провів 11 повних сезонів.

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