Эксцентричный форвард Трой Дини после ухода из английского Уотфорда недолго оставался безработным и решил осесть в Чемпионшипе.

33-летний нападающий стал игроком Бирмингема, сообщает официальный сайт клуба.

Уотфорд неожиданно попрощался с многолетним лидером

Дини заключил с "синими" 2-летний контракт. Уроженец города Бирмингем получил возможность выступать за любимый клуб. Дини болеет за Сити с детства и даже сделал татуировку с гербом мидлендцев на голени.

Напомним, что форвард покинул Уотфорд после 11 лет на Викаридж Роуд. Дини перебрался в стан "шершней" в августе 2010-го из Уолсолла. В составе команды из пригорода Лондона он провел 11 полных сезонов.

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