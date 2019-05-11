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Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу – як це було

11 травня 19:00 4957 Читать на русском
Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу – як це було
Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу

Динамо приймало Зорю в рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок не виявив переможця – 1:1.

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря, розпочався о 17:00 і завершився нічиєю.

Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Зорею – Сілас красиво відповів на гол Русина

Стартові склади команд:

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Сидорчук – Де Пена, Андрієвський, Циганков – Русин.

Запасні: Бущан, Шепелєв, Шапаренко, Гармаш, Шабанов, Цітаішвілі, Попов.

Зоря: Шевченко – Караваєв, Вернидуб, Чеберко, Каменюка – Чайковський, Арвеладзе – Луньов, Кочергін, Хомченовський – Івановіч.

Запасні: Філіпе, Литвин, Будківський, Кабаєв, Білий, Громов, Сілас.

Динамо – Зоря – пряма відеотрансляція матчу УПЛ

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