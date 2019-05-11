Динамо – Зоря: Буяльський отримав травму в матчі – хавбек покидав поле на ношах

Хавбек динамо Віталій Буяльський травмувався під час поєдинку проти луганської Зорі.

На 58-ій хвилині матчу 28 туру чемпіонату України між Динамо та Зорею півзахисник киян Віталій Буяльський зіштовхнувся з голкіпером луганців Микитою Шевченком.

Кадар отримав травму в поєдинку проти Зорі

Після зіткнення Буяльський впав на газон, тримаючись за ребра. Гравцю кілька хвилин надавали допомогу лікарі за межами поля, після чого забрали на спеціальній машині.

Портал Football Hub повідомляє, що хавбек зламав ребро та не зможе тренуватись з командою впродовж наступного місяця.

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До слова, наразі у лазареті команди Олександра Хацкевича перебувають Фран Соль, Беньямін Вербіч, Йосіп Піваріч. Тільки починають підпускати до ігор за молодіжну команду після травм Міккела Дуелунда та Артема Бєсєдіна.