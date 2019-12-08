Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 17-го туру УПЛ приймає Зорю. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Для Динамо гонитва за золотими медалями УПЛ завершилась у останньому Класичному, після якого Шахтар пішов у недосяжний відрив. Нині грандів розділяють аж 14 очок, тож навіть скорочення відставання до 11-ти у поточному турі ситуацію не змінить. Втім, це ще не означає відсутності турнірної мотивації для Динамо, адже на срібні медалі претендують Олександрія, Десна та Зоря – вони тримаються на відстані трьох та двох залікових балів відповідно. Найбільшу небезпеку становить саме луганський колектив, якого прямо зараз можна відчепити від боротьби за другу сходинку. Принаймні, до весняної частини чемпіонату.

Караваєв: У Динамо є мотивація вигравати кожен матч

Оцінити ігрову форму Динамо нині доволі складно. З одного боку, підопічні Олексія Михайличенка в 10-ти останніх поєдинках програвали лише Шахтарю, перед тим впевнено вибивши "гірників" з Кубка, а також розписали несправедливу нічию з Карпатами – інші 8 матчів кияни виграли. Втім, із серйозними суперниками були проблеми: перемога над Олександрією вийшла складною, з Копенгагеном розписали дві "мирові", а про поразку Мальме колись знімуть фільм – щоправда, перший тайм у Динамо, при всіх запитаннях, був сильним. Загалом, "біло-сині" прямо зараз дуже нестабільні як на дистанції, так і протягом конкретного поєдинку.

Зоря навряд чи серйозно роздумує над взяттям срібних медалей, адже і конкуренти сильні, і колектив у Віктора Скрипника дуже молодий. Пряме завдання луганців – третя позиція, яка дає право зіграти на груповому етапі Ліги Європи. Поки що "мужики" тримаються графіку, вигравши 6 з 10 останніх матчів УПЛ і програвши лише Шахтарю та Олександрії. Підопічні Володимира Шарана на одне очко позаду, Десна сьогодні може обійти "чорно-білих", але розрив буде невеликим – словом, нічого критичного в разі поразки на НСК Олімпійський для Зорі не станеться.

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Втім, ця команда може поборотися за більше навіть в лігвищі Динамо. Тут варто згадати про матч на ОСК Металіст, коли Зоря вела 0:2, а завершила поєдинок з рахунком 4:3, а також про важкий бій з Еспаньйолом. У Запоріжжі динамівці взагалі відскочили – 2:2. Крім того, підопічні Віктора Скрипника у поточному чемпіонаті тримають статус третьої після грандів атаки УПЛ, забивши 31 гол – та й оборона за кількістю пропущених поступається тільки топам і Десні (13 голів). Словом, суперник у віце-чемпіона України сьогодні дуже важкий.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Зоря та Динамо у чемпіонаті провели між собою 43 матчі, з яких 28 виграли кияни, 11 завершились внічию й лише у чотирьох іграх перемогу святкували луганці.

2. Загальний рахунок протистояння між Зорею та Динамо у чемпіонаті – 92:31 на користь "біло-синіх".

3. Найбільш результативний матч між Зорею та Динамо був зіграний у першому колі сезону 2017/18. Тоді у Запоріжжі команди розписали феєричну нічию – 4:4.

4. Найбільша перемога Зорі над Динамо була зафіксована у сезоні 2013/2014 – тоді у першому колі на стадіоні Авангард луганці розбили киян з рахунком 2:0. Найбільша перемога Динамо над Зорею – 6:1 у Києві в сезоні 2011/2012, 0:5 у Луганську в сезоні 2012/2013, та 5:0 у лютому 2019 року.

5. В останніх п'яти домашніх поєдинках УПЛ проти Зорі київське Динамо тричі перемогло, розписало одну нічию та зазнало однієї поразки.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Миколенко (під питанням) – Вернидуб (під питанням)

Не зіграють через інші причини: Лєднєв, Русин (Зоря; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Зоря

Динамо: Бущан – Караваєв, Шабанов, Попов, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Хомченовський – Кабаєв, Громов

Динамо – Зоря: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet вважають Динамо безумовним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на звитягу киян становить 1,36, в той час як можливий тріумф Зорі оцінили аж у 8,10. В нічию букмекери також не вірять – на неї стоїть кф 5.00. Найбільш вірогідним рахунком експерти вважають 2:0 на користь "біло-синіх" – якщо ставка на цей результат виграє, ваш виграш збільшиться у 6,60 разів.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Здається, букмекери серйозно недооцінюють міць Зорі. Одна з найбільш результативних команд УПЛ, яка у поточному сезоні забила грандам п'ять голів і не втратила у силі, не повинна покинути поле НСК Олімпійський без голів – тим паче, що оборона Динамо дозволяє забивати у власні ворота навіть за повної відсутності моментів з боку суперника (Олімпік і Карпати не дадуть збрехати). Луганці повинні дати неймовірно важкий бій.

Втім, Динамо і справді виглядає фаворитом поєдинку. У чемпіонаті "біло-сині" виглядають дуже потужно, проявляючи вміння дотискати опонента на класі – та й вболівальники не вибачать пропуску Зорі на другу позицію прямо перед зимовою паузою. Крім того, "мужикам" не вистачатиме орендованих у киян Лєднєва та Русина. Саме тому найбільш вірогідним результатом здається перемога Динамо.

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