Караваєв: У Динамо є мотивація вигравати кожен матч

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв поділився своїми очікуваннями від матчу 17-го туру УПЛ, у якому він зустрінеться зі своєю колишньою командою.

"Готуємося, як до звичайного матчу. Розуміємо, наскільки це сильний суперник, тому що Зоря демонструє доволі хороший футбол. Змінився тренер, і команда заграла зовсім по-іншому.

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Тактично видно, що вони грають зовсім інакше – багато передач, вертикальні паси, добре розкривають зони, фланги працюють дуже сильно. Ми все це розберемо і будемо знати, як грати проти луганців.

Мотивація є завжди. Залишилося ще багато матчів, тому може трапитися, що завгодно. Ми дивимося на власну гру, а як там складеться, буде видно. Є мотивація вигравати кожен матч і не дивитися, що у нас позаду", – сказав Караваєв в ефірі ФутболNEWS.

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Нагадаємо, Динамо прийме Зорю у неділю, 8-го грудня. Наразі "біло-сині" посідають друге місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи команду Віктора Скрипника на 2 очки.