Рафаїлов: Скрипник зовсім трохи дорожчий за Вернидуба

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов розповів про прихід на тренерський місток нового наставника команди Віктора Скрипника.

"Запросити Скрипника – моя ідея. Умови його запрошення були складні. Наприклад, йому потрібні були футболісти, які зараз в Зорі. Їх сумарна зарплата тисяч 40–50 доларів тепер висить на клубі.

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Але Скрипник не дорожчий за Вернидуба. Хіба зовсім трошки. Оскільки він по духу німець, то сплачуються всі податки на його зарплату, всі гроші перераховуються в німецький банк. А зарплата така ж. Я відразу сказав, що Вернидуб отримує стільки, ви будете отримувати стільки ж. Так, там прописані преміальні за вихід у груповий етап, більші, ніж у Вернидуба.

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Президенту важко далася зміна тренера. Але я сказав, що гірше не буде. Не впевнений, що краще, але гірше точно не буде. Я переконав", – сказав Рафаїлов в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, 49-річний Скрипник влітку замінив у Зорі Юрія Вернидуба, який покинув команду по завершенні сезону 2018/19. Контракт з екс-наставником Вердера та Риги розрахований на 3 роки.

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