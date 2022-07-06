30-річний іспанець тепер виступатиме за Малагу на правах оренди з Динамо, інформує пресслужба клубу. Контракт Соля розрахований на один рік та містить опцію викупу.

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Оренда в Іспанію (Тенеріфе та Ейбар) вже стала звичним явищем для Франа, який після першого для себе сезону 2019/20 не зміг закріпитись у Києві. У минулій кампанії форвард провів 33 матчі та забив 5 м'ячів, але не зумів разом з Ейбаром вийти в Ла Лігу через плей-офф.

Зауважимо, контракт Соля з Динамо чинний до кінця 2023 року. Малага сезон 2021/22 завершила за крок від вильоту зі Сегунди.

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