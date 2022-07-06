30-летний испанец теперь будет выступать за Малагу на правах аренды из Динамо, сообщает пресс- служба клуба. Контракт Соля рассчитан на год и содержит опцию выкупа.

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Аренда в Испанию (Тенерифе и Эйбар) уже стала привычным явлением для Франа, который после первого сезона 2019/20 не смог закрепиться в Киеве. В прошедшей кампании форвард провел 33 матча и забил 5 мячей, но не сумел вместе с Эйбаром выйти в Ла Лигу через плей-офф.

Заметим, что контракт Соля с Динамо действует до конца 2023 года. Малага сезон 2021/22 завершила в шаге от вылета из Сегунды.

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