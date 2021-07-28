Киевский коллектив отдал очередного игрока в аренду. "Жертвой" Луческу стал Владислав Дубинчак, который готовился к сезону с "бело-синими".

23-летний левый защитник стал игроком СК Днепр-1, сообщает официальный сайт Динамо. Он будет выступать за команду Йовичевича на правах аренды весь следующий сезон.

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Дубинчак в прошлом сезоне также защищал цвета "спортклубовцев". За это время Владислав провел 25 поединков во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

К слову, Владислав Дубинчак является воспитанником киевского клуба, но никак не может закрепиться в основе. Защитник молодежной сборной Украины еще успел поиграть за Арсенал-Киев и Карпаты на правах аренды. Его контракт с Динамо рассчитан до следующего лета.

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