Стати повноцінним гравцем киян повинен і нападник Владислав Кулач, повідомляє журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас. Раніше ходили чутки, що екс-лідер Ворскли не входить у плани Мірчі Луческу.

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"Луческу схиляється до того, аби залишити Кулача. У команді коуч бачить його не стільки у нападі, скільки правим вінгером і хорошою конкуренцією для Циганкова. Із самим гравцем керівництво ще у травні узгодило контрактні умови", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, після завершення контракту з Ворсклою Кулач у статусі вільного агента проходить збори з Динамо. У минулому сезоні 28-річний нападник забив 15 м'ячів і виграв бомбардирські перегони УПЛ.

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