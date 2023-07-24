Кияни узгодили з Андерлехтом оренду 23-річного нідерландця, стверджує бельгійський інсайдер Саша Тавольєрі. Аналогічну інформацію надає його український колега Ігор Бурбас.

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Угода передбачає право викупу. Агент Лонвейка сьогодні перебуває у офісі Андерлехта, щоб оформити останні деталі. Офіційне оголошення про трансфер очікується найближчим часом.

Нагадаємо, у вересні минулого року Динамо заплатило Віборгу за Лонвейка 1,5 млн євро. Хавбек став доволі важливим виконавцем у складі киян – 18 матчів, один гол та один асист. Втім, влітку нідерландець раптом не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни. У Андерлехті він може перетнутися з іншим екс-гравцем Динамо Богданом Михайліченком, якщо того не продадуть.

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