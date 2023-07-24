Киевляне согласовали с Андерлехтом аренду 23-летнего нидерландца, утверждает бельгийский инсайдер Саша Тавольери. Аналогичную информацию дает его украинский коллега Игорь Бурбас.

Вингер Динамо официально перешел в Кривбасс

Соглашение предусматривает право выкупа. Агент Лонвейка сегодня находится в офисе Андерлехта, чтобы оформить последние детали. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Напомним, в сентябре прошлого года Динамо заплатило Виборгу за Лонвейка 1,5 млн евро. Хавбек стал весьма важным исполнителем в составе киевлян – 18 матчей, один гол и один ассист. Впрочем, летом нидерландец внезапно не захотел возвращаться в Украину из-за опасений по поводу войны. В Андерлехте он может пересечься с другим экс-игроком Динамо Богданом Михайличенко, если того не продадут.

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