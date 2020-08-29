Динамо може посилити позицію правого захисника – кияни зробили запит про можливість трансферу.

Леонардо Годой потрапив до сфери інтересів Динамо, повідомляє El Futbolero. Однак, київському клубу доведеться витримати конкуренцію за правого оборонця аргентинського Тальєреса.

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Зазначається, що гравця оцінюють в 2,8 млн євро, а в його послугах зацікавлені неназвані клуби з МЛС та Туреччини.

До слова, Годой забив 6 голів і зробив 8 ассистов у 84 матчах за Тальєрес, а його контракт з клубом розрахований до літа 2021 року.

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