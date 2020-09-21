Киевляне готовят предложение в размере 5 млн евро за защитника Эстудиантеса Факундо Муру, сообщает издание Hoy.

Динамо нашло потенциальное усиление в Аргентине

Отметим, что Динамо в случае успешного трансфера получит 100% прав на игрока. Аргентинец основном выступает на левом фланге обороны, однако может сыграть и справа. Мура успел поиграть и в составе сборных Аргентины U-20 и U-23.

К слову, защитник целом провел 19 матчей в составе Эстудиантес,а записав в свой актив 1 гол. Контракт Муры с аргентинским грандом действителен до 2021 года.

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