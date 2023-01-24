Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону. Напередоні кияни провели вже третє тренування на зборі у Туреччині, повідомляє офіційний сайт.

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Вранці динамівці, поділені на дві групи, займались силовими вправами у тренажерному залі, а ввечері провели інтенсивне та насичене тренування. Команда розпочала роботу з розминки, після якої почалися вправи на контроль м’яча. Спершу – традиційні "квадрати", а потім польові гравці були поділені на три групи та відпрацьовували утримання м'яча вже на великому периметрі поля.

Відпрацьовувалась і індивідуальної техніки. Розбившись на пари, футболісти по черзі протистояли один одному на половині поля – один гравець із м'ячем проривався до воріт, аби завдати удар, інший намагався йому завадити та відібрати сферу. Наприкінці тренування відбувся вже традиційний турнір трьох міні-команд на маленькому полі з обмеженою кількістю дотиків до м'яча. Шедевральним голом відзначився Денис Попов – Мірча Луческу одразу ж попросив його повторити цей гол в офіційних матчах.

До слова, до команди вже приєднався Олександр Тимчик, якому були надані вихідні у зв'язку з народженням дитини.

Нагадаємо, вже сьогодні, 24 січня, Динамо зіграє свій перший контрольний матч у цьому році. Суперником киян буде віденський Рапід. Початок зустрічі о 16:00 за Києвом.

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