Динамо заздалегідь знало про ситуацію Каргбо, нічого ганебного в цьому немає, – Селюк

Футбольний агент Дмитро Селюк поділився думками щодо ситуації свого клієнта Ібрагіма Каргбо, який підписав контракт з Динамо, однак поки не може грати у офіційних матчах.

"По-перше, він відсутній не на півроку, а до середини травня, до кінця сезону. Тому, за великим рахунком, нічого ганебного в цьому немає. У Динамо заздалегідь знали про цю ситуацію, розраховували, що спочатку йому потрібен час на адаптацію. Тому якраз до кінця сезону він увійде в колектив.

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Але Ібрагім не ввійшов, а увірвався. Безумовно, він проявив себе з найкращого боку, для Динамо це вже бойова одиниця. Зараз те, що він не може грати до травня, можливо, якось турбує керівництво Динамо. Але це було відомо, він підписав контракт не до кінця сезону, а на 4,5 роки, тому все в порядку", – підкреслив Селюк в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Каргбо перейшов у київський гранд на початку грудня безкоштовно. Бельгієць непогано проявив себе на зборах, однак пропустить близько місяця через травму коліна.

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