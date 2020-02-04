Динамо заранее знало о ситуации Каргбо, ничего зазорного в этом нет, – Селюк

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями относительно ситуации своего клиента Ибрагима Каргбо, который подписал контракт с Динамо, однако пока не может играть в официальных матчах.

"Во-первых, он будет отсутствовать не полгода, а до середины мая, до конца сезона. Поэтому, по большому счету, ничего зазорного в этом нет. В Динамо заранее знали об этой ситуации, рассчитывали, что сначала ему нужно время на адаптацию. Поэтому как раз к концу сезона он войдет в коллектив.

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Но Ибрагим не вошел, а ворвался. Безусловно, он проявил себя с наилучшей стороны, для Динамо это уже боевая единица. Сейчас то, что он не может играть до мая, возможно, как-то беспокоит руководство Динамо. Но это было известно, он подписал контракт не до конца сезона, а на 4,5 года, поэтому все в порядке", – подчеркнул Селюк в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Каргбо перешел в киевский гранд в начале декабря бесплатно. Бельгиец неплохо проявил себя на сборах, однако пропустит около месяца из-за травмы колена.

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