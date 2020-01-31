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Динамо втратило Каргбо через травму – новачок киян не падає духом і вже пише українською

15:21 1518 Читать на русском
Динамо втратило Каргбо через травму – новачок киян не падає духом і вже пише українською
Ібрагім Каргбо / Сайт Динамо

Пошкодження форварда Динамо Ібрагіма Каргбо виявилося доволі серйозним.

Бельгієць зазнав травми внутрішньої бокової зв'язки коліна, інформує офіційний сайт Динамо.

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Каргбо прописали консервативне лікування, яке триватиме близько 4 тижнів. Потужний форвард став головним героєм завершального спарингу першого етапу зборів Динамо – в його активі переможний дубль у ворота Кайрата (2:0). Проблеми зі здоров'ям не зламали бойовий настрій Каргбо. "Я повернусь сильнішим", – написав українською мовою 20-річний легіонер у Instagram.

Нагадаємо, Каргбо перейшов у київський гранд на початку грудня безкоштовно. Попереднім його клубом був бельгійський Льєрс, за який форвард, виступаючи на правах оренди, зіграв 10 матчів і забив 2 голи у третій за силою лізі Бельгії.

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Я повернусь сильнішим #32

Допис, поширений KARGBO JUNIOR OJ.32✞ (@ibrahimjunior25)

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Теги
Ібрагім Каргбо Ібрагім Каргбо Динамо Динамо Зимові збори
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