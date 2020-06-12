Динамо заявило Каргбо на матчі УПЛ

Відтепер Олексій Михайличенко зможе розраховувати на ще одного форварда.

Бельгійський нападник "біло-синіх" Ібрагім Каргбо заявлений за Динамо на чемпіонат України, повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.

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20-річний форвард виступатиме за київський клуб під № 33.

Нагадаємо, це стало можливим завдяки змінам, які ввела Міжнародна федерація футболу (ФІФА), тимчасово дозволивши гравцям грати протягом одного сезону за три різних клуби. Колишній регламент ФІФА передбачав, що футболіст впродовж одного сезону має право виступати лише за дві команди. Саме через це правило Динамо не змогло раніше заявити Каргбо, який у сезоні 2019/20 вже виступав за два інші клуби.

До слова, футболіст приєднався до команди Олексія Михайличенка на початку грудня 2019 року. Бельгієць пройшов з командою зимові збори і брав участь у контрольних поєдинках.

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