Динамо заявило Каргбо на матчи УПЛ

Теперь Алексей Михайличенко сможет рассчитывать на еще одного форварда.

Бельгийский нападающий "бело-синих" Ибрагим Каргбо заявлен за Динамо на чемпионат Украины, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

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20-летний форвард будет выступать за киевский клуб под № 33.

Напомним, это стало возможным благодаря изменениям, которые ввела Международная федерация футбола (ФИФА), временно позволив игрокам играть в течение одного сезона за три разных клуба. Бывший регламент ФИФА предусматривал, что футболист в течение одного сезона имеет право выступать лишь за две команды. Именно из-за этого правила Динамо не смогло ранее заявить Каргбо, который в сезоне 2019/20 уже выступал за два других клуба

К слову, футболист присоединился к команде Алексея Михайличенко в начале декабря 2019 года. Бельгиец прошел с командой зимние сборы и участвовал в контрольных поединках.

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