Динамо завжди буде моїм найпринциповішим суперником, це закладено з дитинства, – Конопля

Захисник Десни Юхим Конопля поділився очікуваннями від зустрічі з Динамо в рамках 18-го туру УПЛ.

"Я все життя в Шахтарі, тому для мене більш принципового суперника, ніж Динамо, знайти неможливо. Хоч зараз я в Десні, але з дитинства в мені закладено, що динамівці завжди будуть моїми суперниками.

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Звичайно, вони злі на нас попередню поразку. Але це краще для чернігівців, адже ми зможемо цим скористатися. Можливо, кияни будуть приймати неправильні рішення і занадто поспішати через високу мотівацію. Тому, думаю, реально обіграти киян вдруге в сезоні", – цитує Коноплю офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, 20-річний Юхим захищає кольори Десни на правах оренди, контракт гравця належить Шахтарю. Зустріч Десни та Динамо відбудеться 15 грудня, початок о 14:00.

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