Олійник може перейти у Десну

Екс-півзахисник Динамо Денис Олійник найближчим часом може опинитись у чемпіонаті України.

Півзахисник фінського Сейнайокі Денис Олійник близький до переходу у чернігівську Десну, повідомляє Dynamomania. 32-річний гравець посів зі своєю командою у чемпіонаті Фінляндії дев’яту сходинку і втратив шанс поборотися за місце у Лізі Європи. Керівництво клубу запропонувало українцю новий контракт, однак Денис взяв час на роздуми, аби вибрати для себе найбільш прийнятний варіант.

Олійник: У Сейнайокі мені запропонували контракт до кінця кар'єри

Нагадаємо, 32-річний вихованець запорізького футболу розпочав професійну кар’єру у київському Динамо, за який виступав до 2008 року. Окрім столичної команди в Україні Денис встиг пограти за Арсенал, Металіст, Дніпро, Десну та Геліос, а також спробував свої сили за кордоном у Вітессі (Нідерланди) та Дармштадті (Німеччина).

Денис Олійник може повернутись в Україну