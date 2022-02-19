Опорний півзахисник Гонведа Мохаммед Кадірі, права на якого належать київському Динамо, перебрався до Угорщини не безкоштовно.

Кияни трохи зароблять на переході Кадірі в Гонвед – Динамо отримає 90 тисяч євро за 4 місяці його перебування в Угорщині, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Кадірі офіційно перейшов із Динамо в Гонвед

Цікаво, що ця сума – зарплатня ганця, яку він має отримати за цей період. По завершенні угоди влітку 2022 року Кадірі має повернутись в Динамо.

Нагадаємо, Мохаммед перейшов у Динамо у липні 2019 року з Аустрії. За основну команду провів 15 матчів і виступав в орендах (тульському Арсеналі та одеському Чорноморці). У поточному сезоні провів за "моряків" 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з Динамо розрахований до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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