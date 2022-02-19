Опорный полузащитник Гонведа Мохаммед Кадири, права на которого принадлежат киевскому Динамо, перебрался в Венгрию не бесплатно.

Киевляне немного заработают на переходе Кадири в Гонвед – Динамо получит 90 тысяч евро за 4 месяца его пребывания в Венгрии, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Кадири официально перешел из Динамо в Гонвед

Интересно, что эта сумма – зарплата ганца, которую он должен получить за этот период. По завершении соглашения летом 2022 года Кадири должен вернуться в Динамо.

Напомним, Мохаммед перешел в Динамо в июле 2019-го из Аустрии. За основную команду провел 15 матчей и выступал в арендах (тульском Арсенале и одесском Черноморце). В текущем сезоне провел за "моряков" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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