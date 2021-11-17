"Есть ли в Динамо U-19 кандидаты, которые в ближайшее время могут быть заиграны за основу? Мы уже взяли пятерых человек.

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Мирча Луческу их смотрел и будет принимать решение, готовы ли они помочь первой команде или нет", – сказал Гусев для издания 1927.

Уже 19 ноября Динамо встретится с Черноморцем в рамках 15 тура УПЛ. Подопечные Мирчи Луческу расположились на второй строчке в турнирной таблице, уступая Шахтеру по дополнительным показателям.

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