Схоже, сага з переходом Даніеля Парасківа у команду Мірчі Луческу добігла свого кінця.

Форвард Германштадта Даніель Парасків залишиться у румунському клубі як мінімум до літа, повідомляє Gazeta Sporturilor.

Динамо продовжує переговори з земляком Луческу – батьки гравця блокують трансфер

За інформацією джерела, Динамо було готове викласти за 23-річного футболіста 1,2 мільйона євро. Головний конкурент киян у боротьбі за нападника – Фехервар – пропонував лише 700 тисяч і отримав відмову від румунського клубу. Сам Парасків у Динамо міг заробляти 40 тисяч євро на місяць – у Германштадті його зарплата нині становить 6 тисяч.

Однак, все це не переконало форварда змінити прописку – страх війни і вмовляння батьків виявились сильнішими за гроші.

Нагадаємо, у поточному сезоні Парасків забив за Германштадт 10 голів та ділить третє місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Румунії. У листопаді він дебютував за національну команду, і в першому ж матчі забив гол.

"Тихо пішов, тихо прийшов": загадкові маршрути Вукоєвіча – що готує для нього Суркіс?