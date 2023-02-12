Динамо продовжує переговори з земляком Луческу – батьки гравця блокують трансфер
Нападник Германштадта Даніель Парасків все ще залишається в списку інтересів київського Динамо.
"Біло-сині" все ще ведуть перемовини з румунським нападником, який не хоче ризикувати та продовжувати кар'єру в Україні через війну.
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Важливим фактором виступають батьки Парасківа, які радять Даніелю відмовитись від переїзду, інформує ТаТоТаке. Сторони в якийсь момент наблизились до оформлення переходу, однак чергові ракетні обстріли з боку Росії налякали гравця. Цікаво, що ще одним претендентом на Парасківа був французький Бордо.
До слова, Даніель, хоча й грає за одну з найслабших команд чемпіонату Румунії, демонструє солідну результативність. У нинішньому сезоні Парасків забив 10 голів та ділить третє місце у списку найкращих бомбардирів ліги. У листопаді дебютував за збірну Румунії, і в першому ж матчі забив гол.
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