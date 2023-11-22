Динамо залишилось без чергового лідера – форвард збірної України пошкодив ахілл
Нападник киян Владислав Ванат зазнав травми і вибув на невизначений час.
Напередодні молодіжна збірна України у відборі на Євро-2025 здолала Азербайджан (1:0), довівши серію перемог до п'яти з п'яти можливих. У заявку на цей поєдинок не потрапив нападник Динамо Владислав Ванат, який у попередньому матчі проти Люксембурга (4:0) відзначився голом.
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За повідомленням Telegram-каналу Динамівець, 21-річний форвард отримав ушкодження ахілла. Зазначається, що ступінь серйозності травми футболіста поки невідомий. До слова, у професійній кар'єрі Владислава ще не було важких пошкоджень.
До слова, раніше операцію на коліні переніс Андрій Ярмоленко і ризикує взагалі не зіграти у цьому чемпіонаті.
Нагадаємо, у поточному сезоні Ванат провів за Динамо 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 5 асистів.
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