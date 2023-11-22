Нападающий киевлян Владислав Ванат получил травму и выбыл на неопределенное время.

Накануне молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2025 одолела Азербайджан (1:0), доведя серию побед до пяти из пяти возможных. В заявку на этот поединок не попал нападающий Динамо Владислав Ванат, который в предыдущем матче против Люксембурга (4:0) отметился голом.

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По сообщению Telegram-канала Динамівець, 21-летний форвард получил повреждение ахилла. Отмечается, что степень серьезности травмы футболиста пока неизвестна. К слову, в профессиональной карьере Владислава еще не было тяжелых повреждений.

Напомним, в текущем сезоне Ванат провел за Динамо 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

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