Груповий етап дебютного розіграшу Ліги конференцій майже завершений (залишився перенесений матч Тоттенхема і Ренна). Читайте звіт про поєдинки груп E, F, G та H.

Ліга конференцій, 6-й тур

Група Е

Фейєнорд – Маккабі Х – 2:1

Голи: Дессер, 38, Нельсон, 65 – Давід, 90+1

Уніон – Славія Прага – 1:1

Голи: Крузе, 64 – Шранц, 50

Група F

Копенгаген – Слован Б – 2:0

Голи: Вінд, 30, Гейлунд, 53

ПАОК – Лінкольн Ред Імпс – 2:0

Голи: Живковіч, 17, Шваб, 55

Група G

Вітесс – Мура – 3:1

Голи: Бейтінк, 4, Опенда, 35, Гейсман, 40 – Мароса, 82

Тоттенхем – Ренн – перенесений

Група H

Базель – Карабах – 3:0

Голи: Артур, 33, 74, Касамі, 62

Омонія – Кайрат – 0:0

Нереалізований пенальті: Паулу, 45+2 (К)

У групі Е була очна битва претендентів на друге місце між берлінським Уніоном і празькою Славією. Команда Тараса Качараби (українець вийшов у старті) повела, хоча саме їй вистачало і нічиєї. Уніон спромігся відповісти лише голом Макса Крузе і попрощався з єврокубками. Паралельно Фейєнорд забезпечив собі першу сходинку, обігравши Маккабі Хайфа.

Квартет Е завершився провалом Слована. Підопічним Владіміра Вайсса треба було перемагати немотивований Копенгаген і сподіватися на подвиг безнадійного Лінкольна (нуль очок). Не сталося ні того, ні другого, тому у плей-офф виходять Копенгаген і ПАОК. До слова, за ці команди зіграли Хочолава і Сідклей, які орендовані з Шахтаря і Динамо відповідно.

Ліга конференцій: Рома скористалася подарунком Зорі, Безус допоміг Генту втримати лідерство, Партизан зупинив Анортосіс

Група G залишається невизначеною через коронавірусні проблеми Тоттенхема. Вітесс свою частину місії виконав, здолавши Муру. Тепер нідерландцям залишається молитися на Ренн, який без жодної мотивації повинен не програти команді Конте. Французи вже точно перші, а доля другої путівки визначиться пізніше.

У групі H останній тур був суто формальним. Базель розбив Карабах у битві за лідерство, а Омонія все ж залишила Кайрат на дні таблиці.

Зоря – Буде-Глімт: диво-гол, трагедія капітана і подарунок для Моурінью в останньому матчі українців у єврокубках