Ліга Європи, груповий етап, 6-й тур

Група G

Селтік – Бетіс – 3:2

Голи: Велш, 3, Хендерсон, 72, Тернбулл, 77 (пен.) – Бейн, 69 (аг.), Іглесіас, 75

Ференцварош – Байєр – 1:0

Гол: Лаудоні, 82

Група F

Лудогорець – Мітьюлланд – 0:0

Група E

Марсель – Локомотив – 1:0

Гол: Мілік, 35

Вилучення: Ронж'є, 90 (Марсель, друга жовта картка)

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У групі G зійшлись Селтік та Бетіс. Господарі зробили серйозну заявку на перемогу вже на третій хвилині матчу, коли Велш головою вдало замкнув подачу з кутового. В середині другого тайму кіпер "кельтів" зрізав м'яча у власні ворота і рахунок став рівним. Однак вже за три хвилини Хендерсон знову вивів шотландців вперед. Не встигли вони як слід відсвяткувати взяття воріт, як пропустили вдруге. Події у матчі розвивались з блискавичною швидкістю – і ось вже Селтік втретє повів у рахунку, реалізувавши пенальті за порушення правил Гонсалеса у власному штрафному. Гра завершилась звитягою "кельтів", які навесні спробують свої сили у Лізі конференцій.

Безнадійний аутсайдер квартету Ференцварош приймав лідера Байєр. Господарям вдалось відзначитись наприкінці матчу – приємно, що до гола долучився український легіонер Олександр Зубков, який вдало виконав навіс на Лаудоні. Асист нашого півзахисника допоміг "Фраді" здобути першу перемогу у єврокубках.

Лудогорець Ігоря Пластуна втратив будь-які шанси на євровесну, тож у поєдинку з Мітьюлландом боровся за престиж і призові. Фінальний свисток, зафіксував безгольову нічию, залишивши болгар з нулями у графі перемог.

Марсель і Локомотив намагались визначити між собою найгіршого у квартеті Е. Краще це вдалось французам, які зусиллями Міліка забили ще до перерви, а потім у меншості відстояли перемогу.

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