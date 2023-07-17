Динамо як Сассуоло, – команду Луческу підставили, залежність у стилі Мессі та причини нечуваної феєрії
17 липня 16:51 - Читать на русском
Динамо яскраво розбило Аріс (4:0) на зборах, але поки зарано говорити про величезний прорив команди Луческу.
Товариські матчі
завершено
Перші 40 хвилин минули без голів, але потім почалася феєрія киян. Динамо настріляло супернику 4 голи без відповіді. Щоправда, пасивні дії футболістів Аріса в обороні спровокували чутки про можливу гру на контору, яка в представників Кіпру трапляється доволі часто.
Чим Динамо на зборах нагадує Сассуоло? Луческу справді може обходитись і без Ярмоленка? Відповіді на ці та інші питання шукайте у черговому випуску YouTube-каналу Футбол 24.
Зінченко і Ко вартують понад мільярд, Мудрик лише п'ятий в Челсі, Мбаппе дорожчий за Шахтар
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter