Динамо яскраво розбило Аріс (4:0) на зборах, але поки зарано говорити про величезний прорив команди Луческу.

Перші 40 хвилин минули без голів, але потім почалася феєрія киян. Динамо настріляло супернику 4 голи без відповіді. Щоправда, пасивні дії футболістів Аріса в обороні спровокували чутки про можливу гру на контору, яка в представників Кіпру трапляється доволі часто.

Чим Динамо на зборах нагадує Сассуоло? Луческу справді може обходитись і без Ярмоленка? Відповіді на ці та інші питання шукайте у черговому випуску YouTube-каналу Футбол 24.

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