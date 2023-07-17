Динамо как Сассуоло, – команду Луческу подставили, зависимость в стиле Месси и причины неслыханной феерии
17 июля 16:51 - Читати українською
Динамо ярко разбило Арис (4:0) на сборах, но пока рано говорить об огромном прорыве команды Луческу.
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Первые 40 минут прошли без голов, но затем началась феерия киевлян. Динамо настреляло сопернику 4 гола без ответа. Правда, пассивные действия футболистов Ариса в обороне спровоцировали слухи о возможной игре на контору, которая встречается у представителей Кипра довольно часто.
Чем Динамо на сборах напоминает Сассуолло? Луческу действительно может обходиться и без Ярмоленко? Ответы на эти и другие вопросы ищите в очередном выпуске YouTube-канала Футбол 24.
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