Київський клуб перебував у пошуках підсилення під час зимового трансферного вікна. На радарах були 3 футболісти.

Після руйнівного землетрусу у Туреччині Газіантеп знявся з чемпіонату. Низка гравців шукали нові команди, щоб дограти сезон. Динамо приглянулось одразу до трьох представників атакувальної ланки, стверджує ТаТоТаке.

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Йдеться про хавбека Александру Максіма та вінгера Лазара Марковіча, які б могли на 3-4 місяці замінити травмованого Миколу Шапаренка та Віктора Циганкова, який вже запалює у Ла Лізі. Луческу вважав, що кияни з ними могли б поборотись за чемпіонство. Ба більше, обоє були готові перейти в Динамо.

Турецька федерація футболу пообіцяла до кінця сезону виплачувати зарплатню усім гравцям, які постраждали від землетрусу. Відтак, "біло-синім" потрібно було додатково змотивувати гравців фінансово, щоб вони переїхали у країну в стані війни. Проте поки кияни думали, Максіма орендував Бешикташ, а Марковіча, екс-гравця Ліверпуля, – Трабзонспор.

Третім футболістом, яким цікавилось Динамо, був неназваний бразильський форвард. Проте він не давав 100% згоди на перехід. Варто зауважити, що у Газіантепі грав лише один бразилець – Жоау Фігейредо. Він вже перебрався в Істанбул.

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