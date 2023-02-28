Киевский клуб находился в поисках усиления во время зимнего трансферного окна. На радарах были 3 футболиста.

После разрушительного землетрясения в Турции Газиантеп снялся с чемпионата. Ряд игроков искали новые команды, чтобы доиграть сезон. Динамо приглянулось сразу к трем представителям атакующего звена, утверждает ТаТоТаке .

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Речь идет о хавбеке Александру Максиме и вингере Лазаре Марковиче, которые могли бы на 3-4 месяца заменить травмированного Николая Шапаренко и Виктора Цыганкова, который уже зажигает в Ла Лиге. Луческу считал, что киевляне с ними могли бы побороться за чемпионство. Более того, оба были готовы перейти в Динамо.

Турецкая федерация футбола пообещала до конца сезона выплачивать зарплату всем пострадавшим от землетрясения игрокам. Следовательно, "бело-синим" нужно было дополнительно мотивировать игроков финансово, чтобы они переехали в страну в состоянии войны. Однако пока киевляне думали, Максима арендовал Бешикташ, а Марковича, экс-игрока Ливерпуля – Трабзонспор.

Третьим футболистом, которым интересовалось Динамо, был неназванный бразильский форвард. Однако он не давал 100% согласия на переход. Следует заметить, что в Газиантепе играл только один бразилец – Жоау Фигейредо. Он уже перебрался в Истанбул.

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