Динамо вводить пільги для учасників бойових дій
Київський клуб вирішив не словом, а ділом підтримати всіх захисників України.
Динамо перед початком сезону 2021/22 вводить спеціальну програму лояльності для учасників бойових дій та їхніх сімей, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Пільги будуть стосуватися квитків/абонементів на сектор 61 (домашні матчі Динамо в УПЛ і Кубку України до 1/2 фіналу включно). Зокрема:
– учасники бойових дій отримають знижку 50% при купівлі перепусток (паспорт + посвідчення учасника бойових дій);
– учасники бойових дій (інвалідність 1-ї та 2-ї групи) зможуть потрапити на стадіон безкоштовно (паспорт + посвідчення учасника бойових дій + посвідчення інваліда);
– діти загиблих військових – вхід безкоштовно (до 13 років – ПІБ дитини + посвідчення члена сім'ї загиблого, з 14 років – ID карта + посвідчення члена сім'ї загиблого).
Усі ці пільги можна отримати у клубному офісі, надавши відповідні документи.
Нагадаємо, перший домашній матч сезону Динамо проведе 1 серпня – підопічні Мірчі Луческу у рамках 2-го туру УПЛ прийматимуть на НСК Олімпійський рівненський Верес.
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