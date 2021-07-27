Київський клуб вирішив не словом, а ділом підтримати всіх захисників України.

Динамо перед початком сезону 2021/22 вводить спеціальну програму лояльності для учасників бойових дій та їхніх сімей, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Пільги будуть стосуватися квитків/абонементів на сектор 61 (домашні матчі Динамо в УПЛ і Кубку України до 1/2 фіналу включно). Зокрема:

– учасники бойових дій отримають знижку 50% при купівлі перепусток (паспорт + посвідчення учасника бойових дій);

– учасники бойових дій (інвалідність 1-ї та 2-ї групи) зможуть потрапити на стадіон безкоштовно (паспорт + посвідчення учасника бойових дій + посвідчення інваліда);

– діти загиблих військових – вхід безкоштовно (до 13 років – ПІБ дитини + посвідчення члена сім'ї загиблого, з 14 років – ID карта + посвідчення члена сім'ї загиблого).

Усі ці пільги можна отримати у клубному офісі, надавши відповідні документи.

Нагадаємо, перший домашній матч сезону Динамо проведе 1 серпня – підопічні Мірчі Луческу у рамках 2-го туру УПЛ прийматимуть на НСК Олімпійський рівненський Верес.

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